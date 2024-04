Meteo Catania prossimi giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 10 Aprile – 12 Aprile: sereno con temperature in aumento.

Mercoledì 10 Aprile, il cielo sarà prevalentemente coperto nelle prime ore del giorno con temperatura intorno ai 16°C e umidità al 65%. Nel corso della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno dal pomeriggio in poi. Le temperature saliranno fino a toccare i 22°C, con una leggera brezza proveniente da est-nordest a 16 km/h.

Giovedì 11 Aprile, il meteo si presenta stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra i 12.8°C e i 21.5°C, con venti leggeri provenienti da direzioni variabili, con una velocità media di 17 km/h. L’umidità diminuirà fino al 43%, rendendo la giornata piacevolmente mite.

Venerdì 12 Aprile, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature saliranno fino a toccare i 23.6°C, con un vento che soffierà da est a una velocità di 23 km/h. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 37%, rendendo la giornata calda e asciutta.

Complessivamente, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima mite e asciutto, ideale per svolgere attività all’aperto. È consigliabile vestirsi leggermente per godere appieno delle temperature in aumento e del cielo sereno che caratterizzerà le giornate.