Meteo: dal caldo al freddo, ecco come Aprile cambierà volto

Il ritorno del caldo africano durante il fine settimana, come già visto in questo articolo, sembra ormai cosa fatta. Dopo una breve pausa dal caldo e quindi un calo delle temperature, nelle prossime 48 ore ci imbatteremo nuovamente in temperature simili estive da nord a sud per effetto di correnti calde subtropicali che inevitabilmente torneranno a sferzare il Mediterraneo.

Torna l’Estate

In particolare tra giovedì e domenica vivremo una fase simile estiva con temperature massime localmente fino a 29 o addirittura 30 ° non solo al centro sud ma anche in Val Padana, con anomalie davvero clamorose. Basti pensare che la colonnina di mercurio rischia di superare le medie tipiche del periodo di almeno 10 ° su tutto il nord.

Colpo di scena di metà Aprile

Ma il colpo di scena potrebbe arrivare ad inizio prossima settimana, come paventato da tutti i principali centri di calcolo. Dopo questa ennesima ondata di caldo fuori stagione potremmo tornare a vivere temperature più invernali grazie all’avanzata di una massa d’aria molto fredda di stampo polare. L’irruzione fredda potrebbe raggiungere prima il nord, poi anche centro e sud attorno al 16 e al 17 Aprile, garantendo non solo un tracollo delle temperature, ma anche precipitazioni e locali nevicate a quote interessanti.

Sia chiaro, non nevicherà certamente a bassa quota o in pianura, bensì in montagna o al più in bassa montagna, sia sulle Alpi sia lungo l’appennino. Il calo delle temperature, tuttavia, sembra ormai sempre più probabile e di conseguenza dovremmo tornare nuovamente a rispolverare cappotti e abiti più pesanti, dopo aver addirittura indossato il costume da bagno nei giorni scorsi.