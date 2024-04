Meteo Perugia prossimi giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

Previsioni Meteo Perugia prossimi giorni

Le previsioni meteo per Perugia per i prossimi giorni sono caratterizzate da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ, 10 Aprile 2024

La giornata inizierà con copertura nuvolosa e precipitazioni. Verso l’alba è prevista pioggia debole, la quale si attenuerà gradualmente durante la mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente fino a diventare sereno verso le 13:00, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Nel corso del pomeriggio e della serata il tempo rimarrà sereno, con un calo delle temperature fino a 7°C nelle prime ore della notte.

Le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 15°C durante la giornata, mentre l’umidità sarà compresa tra il 44% e il 95%. Il vento soffierà da sud con una velocità media compresa tra 1 km/h e 22 km/h.

GIOVEDÌ, 11 Aprile 2024

La giornata di giovedì inizierà con cielo sereno, seguito da un aumento delle nuvole sparse verso la mattina. Nel corso della mattinata sono previste nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Nel primo pomeriggio è prevista pioggia debole, la quale si attenuerà nel corso della giornata, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. Il vento sarà prevalentemente diretto verso nordest, con una velocità media tra i 2 km/h e i 19 km/h.

Le temperature varieranno tra i 6.5°C e i 18°C durante la giornata, mentre l’umidità si manterrà tra il 58% e il 91%.

VENERDÌ, 12 Aprile 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili. Il cielo si presenterà sereno per la maggior parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno piuttosto miti, oscillando tra i 9.1°C e i 22.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 47% – 94%, mentre il vento soffierà da nordest con una velocità media compresa tra 4 km/h e 12 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Perugia nei prossimi giorni, consentendo ai cittadini di pianificare al meglio le proprie attività all’aperto e di adottare le precauzioni necessarie in caso di precipitazioni.