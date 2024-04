Meteo Reggio Emilia Prossimi Giorni Mercoledì 10 – Venerdì 12 Aprile

Meteo Reggio Emilia Prossimi Giorni 10 Aprile – 12 Aprile:

Mercoledì 10 Aprile: Il cielo si presenterà coperto per l’intera giornata con precipitazioni continue. Si prevedono piogge deboli al mattino, intensificandosi nel corso della giornata e diminuendo verso sera. Le temperature si manterranno attorno ai 12-14°C con picchi di umidità del 96%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 5 e i 12 km/h proveniente da direzione W-NW.

Giovedì 11 Aprile: La giornata inizierà con piogge deboli ma nel corso della mattinata ci saranno nubi sparse che andranno via via diradandosi per lasciare spazio a cieli poco nuvolosi e infine sereno nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 21°C, con umidità che diminuirà gradualmente fino al 50%. Il vento avrà una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h proveniente dalla direzione W-SW.

Venerdì 12 Aprile: La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Le prime ore della mattina vedranno temperature intorno ai 10-11°C, ma nel corso del giorno aumenteranno fino a raggiungere i 24°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1 e i 7 km/h proveniente dalla direzione W-SW.

In conclusione, Reggio Emilia sperimenterà un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche nei prossimi tre giorni, passando da piogge continue nella giornata di mercoledì a un miglioramento graduale con cieli sereni e temperature in aumento verso il fine settimana. È consigliabile prepararsi per le piogge il mercoledì, mentre giovedì e venerdì si potrà godere di condizioni meteo più gradevoli.