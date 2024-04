Forte perturbazione al Nord: vento fortissimo e danni a Como, città in tilt

Il Nord Italia sta subendo l’impatto di una perturbazione di origine nord-atlantica, come preannunciato dalle previsioni meteo. Piogge, locali temporali e vento forte stanno causando seri disagi e criticità in varie zone della Lombardia, fra le più colpite dal maltempo di queste ore.

Da stanotte precipitazioni intense e raffiche di vento particolarmente violente stanno colpendo in modo particolare le province di Lecco e Como. In quest’ultima città i danni causati soprattutto dal vento sono numerosi. Verso le 9:30 di oggi, mercoledì 10 aprile, un imponente albero nel parco di Villa Olmo è crollato sulla via Borgovico, bloccando il traffico e dividendo la città in due. Questo incidente ha generato gravi disagi alla circolazione stradale e al trasporto pubblico, con ritardi, riduzioni di percorso e cancellazioni delle linee bus urbane ed extraurbane.

Intorno alle 10:20, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un treno Trenord fermo tra le stazioni di Como Camerlata e Como Lago, a causa della mancanza di alimentazione causata da un albero caduto sulle linee elettriche. A bordo del treno si trovavano circa 300 passeggeri, i quali sono stati messi in sicurezza mentre si valutano le modalità per farli scendere e allontanare dalla zona interessata.

Oltre a queste criticità, si segnalano altri danni diffusi in città, come il tetto scoperchiato di un edificio in via Rienza, lamiere pericolanti in via Sant’Abbondio e i bidoni dei rifiuti sparsi per strada, creando un serio pericolo per i mezzi in transito e per i pedoni.

Dalla mezzanotte, i vigili del fuoco di Como hanno già affrontato 40 interventi di soccorso tecnico urgente, tra cui la verifica di parti pericolanti, il taglio di alberi caduti e la rimozione di ostacoli dalle strade. Numerosi altri interventi sono ancora in corso, testimoniando l’ampiezza degli effetti di questa tempesta sulla città.