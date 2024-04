Meteo Aosta prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Aosta prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile: sereno con leggera nuvolosità e venti moderati.

Il meteo di giovedì, **11 Aprile**, prevede una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 6-10 °C e umidità tra il 80% e il 70%. Nel corso della giornata si avrà un cielo sereno con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 18-19 °C nel primo pomeriggio. Il vento sarà moderato, con velocità media di 3-4 km/h proveniente da direzione W-NW. L’umidità scenderà al 48% nel primo pomeriggio, mantenendosi poi costante fino a sera. Nel complesso, si prospetta una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto.

Per venerdì, **12 Aprile**, il tempo sarà nuovamente favorevole, con una leggera nuvolosità al mattino e cielo sereno per il resto della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra 10 e 22 °C, con un’umidità che oscillerà tra il 69% e il 38%. Il vento sarà debole, con una velocità media di 0-5 km/h proveniente prevalentemente da direzione W-SW. Nel primo pomeriggio si avrà un calo dell’umidità al 38%, garantendo un clima asciutto e piacevole. Le condizioni meteo si manterranno stabili e gradevoli per l’intera giornata.

Per sabato, **13 Aprile**, sono previste nubi sparse al mattino, seguite da un cielo poco nuvoloso nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 23 °C, con un’umidità che varierà dal 61% al 36%. I venti saranno moderati, con una velocità media di 2-3 km/h proveniente da direzione W-SW. Nel primo pomeriggio si avrà un calo dell’umidità fino al 36%, garantendo un clima secco e gradevole. In generale, la giornata si prospetta con condizioni meteo favorevoli per svolgere attività all’aperto.

In sintesi, per i prossimi giorni ad Aosta si prevede un clima sereno con leggera nuvolosità e venti moderati. Le temperature si manterranno gradevoli, consentendo di godere appieno delle attività all’aperto, mentre l’umidità rimarrà a livelli accettabili. Sono previste condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta e godere delle bellezze del territorio.