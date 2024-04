Meteo Brescia prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Brescia prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Il tempo a Brescia giovedì 11 Aprile sarà prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi durante le prime ore del giorno. La temperatura oscillerà intorno ai 11°C con un’umidità del 95%. I venti soffieranno da nord-nordovest con una velocità media di 6 km/h. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà completamente, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 20°C nel primo pomeriggio. Il vento si sposterà verso sud-ovest mantenendosi moderato. L’umidità diminuirà al 50% con una leggera brezza proveniente da ovest. La serata si presenterà serena, con temperature intorno ai 14°C e venti deboli provenienti da nord-ovest.

Venerdì 12 Aprile il cielo si manterrà sereno per gran parte della giornata, con temperature iniziali intorno ai 12°C e umidità al 80%. Durante la mattinata il cielo si schiarirà completamente, portando a temperature massime intorno ai 23°C nel primo pomeriggio. I venti si manterranno deboli provenienti da nord-nordest. Nel corso della serata il cielo rimarrà sereno, con temperature attorno ai 13°C e venti leggeri provenienti da nord-est. L’umidità si manterrà costante intorno all’80%.

Sabato 13 Aprile si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 13°C e umidità all’88%. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà leggermente, portando ad un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 15°C. Nel pomeriggio il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 25°C nel primo pomeriggio. I venti si manterranno deboli provenienti da sud-ovest, mentre l’umidità diminuirà al 54%. La serata si presenterà con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 16°C e venti leggeri provenienti da nord-nordest.

Queste previsioni meteo per Brescia suggeriscono un trend di stabilità atmosferica per i prossimi giorni, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e mantenere l’abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche in costante evoluzione.