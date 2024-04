Meteo Cagliari prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo CAGLIARI prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile: piogge isolate e temperature in lieve aumento.

Per Giovedì 11 Aprile, il mattino si presenterà con cielo sereno e temperature comprese tra i 10.9°C e i 15.4°C. Nel pomeriggio, ci attendiamo un aumento della nuvolosità e la comparsa di piogge deboli, con temperature stabili intorno ai 17.4°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature in lieve calo, oscillanti tra i 11.1°C e i 10.2°C.

Il vento soffierà con intensità variabile durante la giornata, con velocità comprese tra 0 km/h e 19 km/h, proveniente principalmente da direzione SE.

Per Venerdì 12 Aprile, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente stabili. Il cielo sarà sereno durante la mattina e le prime ore del pomeriggio, con temperature che raggiungeranno i 21.1°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la nuvolosità aumenterà leggermente, mantenendo comunque il tempo asciutto e temperature intorno ai 16.2°C.

Il vento soffierà con intensità tra i 5 km/h e i 11 km/h, proveniente principalmente da direzione SE.

Per Sabato 13 Aprile, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, oscillando tra i 13.6°C e i 25.5°C. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 2 km/h e 15 km/h, proveniente principalmente da direzione SE.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano piogge isolate per Giovedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi. Le temperature subiranno un lieve aumento, garantendo un clima gradevole e stabile per l’inizio del weekend.