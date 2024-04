Meteo Campobasso prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo per Giovedì, 11 Aprile 2024

Domani, a Campobasso, ci aspettiamo un’ampia varietà di condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con un cielo sereno, ma a partire dalle prime ore del mattino sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole, che si intensificheranno fino a diventare piogge più consistenti nel corso della mattinata. Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite che porteranno il cielo a essere poco nuvoloso. La giornata si concluderà con un cielo sereno.

Le temperature oscilleranno tra i 5.2°C e i 16.1°C, con un’umidità che varierà dal 63% al 93%. Il vento soffierà con intensità variabile, con velocità che raggiungeranno i 16 km/h provenendo principalmente da direzione Nord-Nordovest.

Meteo per Venerdì, 12 Aprile 2024

Venerdì a Campobasso ci attende una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche più stabili. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno costanti tra i 8.1°C e i 20.5°C, mentre l’umidità varierà dal 54% all’87%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 6 e i 12 km/h, provenendo principalmente da direzione Nord-Nordest.

Meteo per Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato, il cielo a Campobasso si presenterà completamente sereno per l’intera giornata, senza la presenza di nuvole o precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 8.6°C e i 21.2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-84%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 5 e i 12 km/h, provenendo principalmente da direzione Ovest-Nordovest.

In conclusione, in base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Campobasso si caratterizzeranno da un inizio instabile per poi evolvere verso un weekend all’insegna del sereno e delle temperature gradevoli. Siate pronti a fronteggiare le precipitazioni di giovedì, perché il weekend porterà un bel tempo da godersi all’aperto.