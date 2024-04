Meteo Catania prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Catania prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile: precipitazioni e sereno alternati

Per Giovedì 11 Aprile, si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 13°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma sarà solo nel tardo mattino che ci aspettiamo precipitazioni deboli, con una temperatura di 19.4°C e venti provenienti da sud-est. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno, con una temperatura massima di 21.2°C. Nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà nuovamente. La sera e la notte si presenteranno con cielo poco nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 15-14°C, con venti provenienti da nord-ovest.

Le condizioni meteo per Venerdì 12 Aprile saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con una minima di 12.6°C nelle prime ore del mattino e una massima di 23.6°C intorno a mezzogiorno. I venti soffieranno principalmente da est-nord-est con intensità variabile, mantenendo l’umidità intorno al 40%. La giornata si concluderà con sereno e temperature intorno ai 14-15°C.

Per Sabato 13 Aprile, il meteo sarà caratterizzato da un cielo completamente sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con una minima di 14.4°C nelle prime ore del mattino e una massima di 25.1°C intorno a mezzogiorno. I venti soffieranno da nord-ovest con intensità moderata. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo una giornata piacevole e calda. La serata si concluderà con cielo sereno e temperature intorno ai 16-17°C.