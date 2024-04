Meteo Catanzaro prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Previsioni meteo per Giovedì, 11 Aprile 2024

Per giovedì 11 aprile, il tempo a Catanzaro si presenterà prevalentemente nuvoloso, con un’umidità che varierà tra l’88% e il 62%. Le temperature oscillano tra i 12.2°C e i 17°C, con i venti provenienti da ovest e sud-ovest a una velocità di 3-8 km/h. Le precipitazioni sono previste solo nella prima parte della giornata, con cielo coperto fino alle 15:00 e nubi sparse nel pomeriggio.

Previsioni meteo per Venerdì, 12 Aprile 2024

Venerdì 12 aprile a Catanzaro, il cielo si presenterà nuvoloso al mattino, ma gradualmente si schiarirà nel corso della giornata, portando a condizioni di sereno dal pomeriggio fino alla notte. Le temperature si attesteranno tra 12.3°C e 20.6°C, mentre l’umidità varierà dal 62% al 84%. I venti provenienti da nord-ovest soffieranno a una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

Previsioni meteo per Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato 13 aprile, la città di Catanzaro godrà di una giornata soleggiata, con temperature comprese tra i 14.8°C e i 22.4°C. L’umidità varierà dal 60% al 90%, mentre i venti provenienti da direzioni varie soffieranno a una velocità di 0-7 km/h. In particolare, saranno predominanti i venti da nord-ovest. Non sono previste precipitazioni, e il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata.