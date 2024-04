Meteo: fine settimana ancora estivo, temperature shock da nord a sud

Le previsioni meteo del fine settimana si fanno sempre più chiare e ci mostrano nuovi scenari particolarmente estremi per la nostra penisola. È ormai certo il ritorno dell’alta pressione subtropicale su tutta Italia già a partire da venerdì, considerando che l’attuale perturbazione che sta determinando delle piogge al Nord sul medio Alto Tirreno sprofonderà sin verso le coste nordafricane e di conseguenza contribuirà al rafforzamento della pressione sull’Italia. Insomma, le condizioni meteo torneranno a migliorare già dalle prime ore di giovedì, per poi sfociare in una nuova ondata di caldo nordafricana.

Torna il caldo

Le temperature saliranno in maniera repentina da venerdì, ma l’apice del caldo sarà raggiunto tra sabato e domenica quando da nord a sud avremo a che fare con temperature simili estive. Per alcune regioni è molto probabile che questa ondata di caldo possa rivelarsi ancor più intensa di quella vissuta solo pochi giorni fa. Si tratterà della terza ondata di caldo consecutiva in questo primo scorcio di primavera, un vero e proprio record per la nostra penisola, per il Mediterraneo.

Come se non bastasse, l’aria calda potrebbe affluire sin verso l’Europa centrale, determinando nuove e temperature estreme anche su paesi come la Francia e la Germania, dove non escludiamo temperature oltre i 25 °. Per quanto riguarda la nostra penisola, invece, la colonnina di mercurio rischia di raggiungere agevolmente i 28 o i 30 ° nelle zone interne del Centro, del Sud, delle isole maggiori e addirittura anche in Val Padana. La giornata più calda potrebbe essere quella di domenica, ma non escludiamo che anche l’avvio della prossima settimana possa rivelarsi particolarmente caldo ed estivo da nord a sud.

Sulle coste avremo qualche grado in meno rispetto alle aree interne grazie alla presenza dei deboli venti di brezza che porteranno le temperature attorno ai 21 o 23 °. Ma nonostante questo potremmo considerarlo un vero e proprio weekend estivo, in cui potremmo tranquillamente concederci qualche ora in riva al mare.