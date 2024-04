Meteo Firenze prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Firenze prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Il tempo a Firenze per Giovedì 11 Aprile sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte, con temperature intorno ai 11°C e un’umidità dell’87%. Il vento soffierà a una velocità media di 3 km/h provenendo da est-sudest. Le nubi si diraderanno gradualmente al mattino, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21.2°C nel pomeriggio. Il cielo si presenterà sereno nel corso del giorno, con una lieve brezza che soffierà da nord-est.

Per Venerdì 12 Aprile, si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature che varieranno tra i 9.2°C e i 25.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 95% durante la notte, ma diminuirà gradualmente durante la giornata. Il vento sarà leggero proveniente da est, con una velocità media compresa tra 3 e 14 km/h. La giornata si presenterà quindi ideale per godersi le attività all’aperto.

Sabato 13 Aprile, il meteo a Firenze sarà caratterizzato da un cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9.6°C e i 28°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da est-sudest con una velocità media compresa tra 0 e 9 km/h. Si consiglia di godersi una passeggiata all’aria aperta o di organizzare un picnic in uno dei parchi della città.

In conclusione, il meteo per i prossimi giorni a Firenze si presenta piuttosto favorevole, con temperature in aumento e cieli sereni o poco nuvolosi. È sempre consigliabile consultare un aggiornamento meteo prima di pianificare attività all’aperto, ma allo stato attuale le previsioni indicano giornate piacevoli e adatte per godersi appieno le bellezze della città.