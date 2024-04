Meteo Genova prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Genova prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Genova indicano un trend di stabilità atmosferica con condizioni prevalentemente serene. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Giovedì, 11 Aprile 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 11°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%. Nel corso della mattina e del pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21.8°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 5 e i 13 km/h provenienti prevalentemente da direzione nord-nord-ovest.

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Anche per questa giornata è prevista un’atmosfera prevalentemente serena. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 14.5°C e un’umidità del 66%. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C nel primo pomeriggio, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni, con una velocità media di 2-6 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Anche per sabato è prevista una giornata all’insegna della serenità. Nel corso della mattinata e del pomeriggio è attesa una copertura nuvolosa parzialmente variabile, con temperature massime intorno ai 24.9°C e un’umidità che si manterrà intorno al 63%. Il vento sarà leggero, con una velocità media di 1-4 km/h proveniente prevalentemente da direzione nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un periodo di tempo stabile e mite, ideale per godersi le attività all’aperto. È consigliabile comunque prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche consultando gli aggiornamenti meteo. Buon tempo a tutti!