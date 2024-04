Meteo Modena prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Modena prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Le previsioni meteo per Modena indicano la presenza di precipitazioni nella notte tra giovedì e venerdì, con una probabilità di pioggia debole che diminuirà gradualmente fino a lasciare il posto a condizioni di sereno durante la giornata. La temperatura si manterrà moderata, con valori compresi tra i 10.7°C e i 21°C. Il vento soffierà principalmente da ovest, nord-ovest e nord-est con velocità variabili tra i 2 e i 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta durante la notte, per poi diminuire durante il giorno.

Giovedì, 11 Aprile 2024

Durante le prime ore del giorno, ci si aspetta pioggia debole con temperature che si attestano intorno ai 12.4°C e un’umidità dell’86%. Tuttavia, verso l’alba, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà la sua comparsa, portando con sé un leggero calo dell’umidità e temperature che oscilleranno tra i 10.7°C e i 21°C. Il vento sarà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità massima di 9 km/h.

Venerdì, 12 Aprile 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di sereno senza precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori tra i 10.4°C e i 24°C, mentre l’umidità sarà moderata, oscillando tra il 52% e il 95%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest e nord-est con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h, contribuendo a mantenere condizioni di sereno durante l’intera giornata.

Sabato, 13 Aprile 2024

Le previsioni per sabato indicano predominanza di cielo sereno con solo lievi variazioni di nuvolosità durante la giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra i 11.4°C e i 26°C. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest e nord-est con una velocità variabile tra 1 e 8 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 49% e il 97%. In generale, si prevedono condizioni meteorologiche favorevoli per svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteorologiche dopo la pioggia attesa nella notte tra giovedì e venerdì. Le temperature si manterranno moderate e il cielo sarà prevalentemente sereno, offrendo un clima gradevole per svolgere varie attività all’aperto.