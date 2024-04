Meteo Napoli prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

NAPOLI

11 Aprile, 2024:

Tempo: La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da sereno per gran parte della mattinata. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità con piogge deboli a partire dalle 10:00 fino alle 12:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà coperto. Durante la notte, le nuvole sparse continueranno a dominare il cielo.



Temperature: Le temperature oscilleranno tra i 5.6°C e i 16.6°C. Si avrà un aumento dell’umidità nel corso della giornata, partendo da 93% per arrivare al 95%.



Vento: La velocità media del vento si manterrà costante tra 4 e 10 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-NordOvest.

12 Aprile, 2024:

Tempo: Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più stabili rispetto al giorno precedente, con cieli per lo più sereni durante l’intera giornata.



Temperature: Le temperature si manterranno in un range compreso tra i 8.8°C e i 26.3°C, con un graduale aumento nel corso della giornata.



Umidità: L’umidità diminuirà costantemente, partendo dal 93% per arrivare al 40% nel tardo pomeriggio.



Vento: La velocità media del vento aumenterà leggermente rispetto al giorno precedente, variando da 4 km/h fino a 13 km/h, principalmente proveniente da direzione Nord-Est.

13 Aprile, 2024:

Tempo: Sabato si preannuncia come una giornata dall’andamento meteorologico costante, con cieli sereni per l’intera giornata.



Temperature: Le temperature varieranno tra i 10.6°C e i 27.7°C, segnalando un aumento graduale e costante.



Umidità: L’umidità si manterrà costantemente bassa, oscillando tra il 40% e il 94% nel corso della giornata.



Vento: Il vento avrà una direzione prevalente da Nord-Est, con una velocità costante tra i 1 e i 8 km/h.