Meteo Padova prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Padova prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Per Giovedì 11 Aprile, la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13-14°C e umidità al 60-70%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a 20-22°C e umidità in diminuzione al 45-50%. Nel pomeriggio, il sereno prevarrà con temperature tra i 22 e i 23°C e un leggero aumento dell’umidità. Al tramonto, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 16-18°C e un’umidità intorno al 80%. Durante la notte, il sereno continuerà con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C e un’umidità alta intorno all’83-84%. Il vento, proveniente da nord-est, avrà una velocità tra i 6 e i 10 km/h.

Per Venerdì 12 Aprile, si prevede una giornata interamente serena con temperature in aumento. La mattina inizierà intorno ai 13-14°C con un’umidità intorno all’85-90%. Durante la giornata, le temperature raggiungeranno i 23-24°C con un’umidità in diminuzione al 50-60%. Al tramonto, cielo sereno con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità intorno all’81%. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature a 12-13°C e un’umidità intorno al 87%. Il vento, proveniente principalmente da nord-est, avrà una velocità tra i 5 e gli 8 km/h.

Per Sabato 13 Aprile, la giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità intorno all’89-91%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 23-24°C e un’umidità che diminuirà al 65-70%. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature tra i 24 e i 26°C e un’umidità intorno al 52-54%. Al tramonto, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità intorno all’80%. Durante la notte, il cielo continuerà poco nuvoloso con temperature intorno ai 15-16°C e un’umidità intorno all’87-91%. Il vento, proveniente principalmente da sud-ovest, avrà una velocità tra i 4 e i 7 km/h.