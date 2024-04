Meteo Palermo prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Previsioni Meteo Palermo prossimi giorni 11 Aprile – 12 Aprile: temperature in aumento con sereno prevalente

Il meteo di Giovedì 11 Aprile vedrà un cielo prevalentemente sereno durante l’intera giornata con una temperatura che oscillerà tra i 10.4°C e i 17.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 54-81%. Il vento soffierà con una velocità media tra 1 km/h e 18 km/h, proveniente dalle direzioni Sud-SudEst e Nord-NordOvest.

Per Venerdì 12 Aprile sono previste condizioni meteorologiche simili, con il cielo sereno e temperature in lieve aumento, oscillando tra i 11.1°C e i 20.9°C. L’umidità sarà compresa tra il 61% e il 96%, mentre il vento soffierà dai quadranti NordEst e NordOvest con velocità tra 2 km/h e 15 km/h.

Per Sabato 13 Aprile, il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con temperature in ulteriore aumento, variando tra i 13.5°C e i 24.2°C. L’umidità si manterrà tra l’80% e il 53%, mentre il vento soffierà dai quadranti Ovest e NordOvest con velocità tra 1 km/h e 14 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche a Palermo nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature in costante aumento, favorendo un clima più mite e piacevole.