Meteo Perugia prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Perugia Prossimi Giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Giovedì, 11 Aprile 2024:

Il tempo a Perugia giovedì sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino, con un leggero aumento delle nuvole nelle prime ore del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e fino alla sera, si prevede cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra 8.5°C e 17.6°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante il giorno, partendo da 85% e scendendo fino al 55%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 6-18 km/h.

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata con temperature in aumento rispetto al giorno precedente, variando tra 9.1°C e 22.2°C. L’umidità si manterrà al di sotto del 60% per gran parte della giornata. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 4 e 13 km/h. Sarà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Il sabato si prospetta come un’altra giornata di sereno a Perugia, con temperature in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori tra 8.6°C e 23.4°C. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 95%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra 4 e 14 km/h. Potrebbe essere una giornata perfetta per godersi le attività all’aperto grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli.

In conclusione, i prossimi giorni a Perugia promettono condizioni meteorologiche stabili e piacevoli, con temperature in aumento e cieli sereni. È sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo più vicine al momento dell’evento pianificato, ma al momento sembra che non ci siano fenomeni atmosferici significativi in arrivo. Buon fine settimana a tutti i residenti e visitatori di Perugia!