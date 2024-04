Meteo Potenza prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Potenza prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile: variabilità del tempo con piogge e sereno

Le previsioni meteo per Potenza per Giovedì 11 Aprile 2024 indicano un inizio giornata con cielo sereno e temperature comprese tra 7 e 9 gradi Celsius. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, si prevede l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia debole, che si protrarranno fino alle prime ore del pomeriggio. Durante il tardo pomeriggio e la sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 10 e i 17 gradi Celsius. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 13 km/h provenendo da diverse direzioni come Ovest, Nord e Nord-Nordovest, mentre l’umidità si manterrà costantemente intorno al 70% fino all’ora di cena.

Per Venerdì 12 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 21 gradi Celsius, mentre l’umidità si manterrà costantemente intorno al 50%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 5 e i 15 km/h provenendo principalmente da Nord e Nord-Nordovest. Si prevede un’assenza totale di precipitazioni e una giornata con cielo sereno e temperature gradevoli.

Per Sabato 13 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata e temperature comprese tra 10 e 22 gradi Celsius. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 9 km/h provenendo principalmente da Nord e Nordovest. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 70%. Non sono previste precipitazioni e ci si potrà godere una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature piacevoli.