Meteo Trento prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Giovedì, 11 Aprile 2024:

Oggi a Trento il tempo si presenterà generalmente stabile con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature registreranno un aumento costante fino a raggiungere i 23.4°C alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 46-52%, mentre la velocità media del vento si aggirerà tra i 3 e 5 km/h provenienti da direzioni variabili, principalmente da sud e sud-est.

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Anche domani, il cielo a Trento si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime si attesteranno sui 24.2°C attorno alle 14:00, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. L’umidità oscillerà tra il 45% e il 73%, mentre il vento soffierà a una velocità compresa tra 1 e 5 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni sud-ovest e sud-est.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Per il sabato, si prevede un’alternanza di nubi sparse e cieli poco nuvolosi su Trento. Le temperature massime toccheranno i 25.6°C alle 14:00, con un’umidità che si manterrà tra il 43% e il 72%. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 1 e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-ovest e sud.

In conclusione, per i prossimi giorni a Trento si prevede un clima prevalentemente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento fino a sabato. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre il vento sarà leggero e proveniente da direzioni variabili. È consigliabile godersi il bel tempo e le temperature gradevoli, approfittando di piacevoli passeggiate all’aperto o di attività all’aria aperta.