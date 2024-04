Meteo Trieste prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Meteo Trieste prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Giovedì 11 Aprile:

La giornata di giovedì 11 Aprile sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso al mattino, con temperature intorno ai 12°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una temperatura massima di 22°C. La serata sarà anch’essa serena con una temperatura di 13°C. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra 7 e 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47-85% durante la giornata.

Venerdì 12 Aprile:

Venerdì 12 Aprile sarà una giornata di sereno con temperature comprese tra 11°C e 23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-nordest con una velocità tra 1 e 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-95%.

Sabato 13 Aprile:

Sabato 13 Aprile sarà una giornata prevalentemente poco nuvolosa con temperature tra 10°C e 24°C. Il vento sarà variabile, proveniente da est a ovest, con una velocità tra 4 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64-95%.

In conclusione, i prossimi tre giorni a Trieste vedranno condizioni meteo prevalentemente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. È consigliabile considerare l’abbigliamento adeguato per sfruttare al meglio le temperature in crescita e godersi le giornate all’aperto.