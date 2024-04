Meteo Venezia prossimi giorni Giovedì 11 – Sabato 13 Aprile

Previsioni Meteo Venezia prossimi giorni 11 Aprile – 13 Aprile:

Il meteo a Venezia per Giovedì 11 Aprile si prevede inizialmente sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 14 gradi alle prime ore del giorno. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 54%. Il vento soffierà con una velocità media di 15 km/h proveniente da direzione Nord-NordEst. Nel corso della giornata, le temperature saliranno gradualmente, con il cielo che rimarrà sereno e l’umidità che si manterrà intorno al 45%. Il vento diminuirà la sua intensità nel corso della giornata, fino a 7 km/h proveniente da direzione Nord-NordOvest.

Per Venerdì 12 Aprile, il cielo rimarrà sereno, con temperature iniziali di 12.9 gradi e umidità al 82%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno, con un leggero aumento della temperatura e un calo dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 5 e i 9 km/h proveniente da direzione Nord-NordEst.

Per Sabato 13 Aprile, si prevede un cielo poco nuvoloso con temperature iniziali di 13.7 gradi e umidità al 92%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un aumento graduale della temperatura e una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà con una velocità media di 5 km/h proveniente da direzione Ovest-NordOvest.

In generale, per i prossimi giorni a Venezia si prevede un clima stabile e primaverile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. È consigliabile vestirsi adeguatamente per la freschezza delle prime ore del mattino e prestare attenzione alla protezione solare durante le ore più calde della giornata.