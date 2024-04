Violento terremoto in Taiwan: diffuso un nuovo VIDEO impressionante

Il 3 aprile scorso, Taiwan è stata scossa da un violento terremoto di magnitudo 7.4, il cui impatto è stato catturato in numerosi video che hanno fatto il giro dei media e dei social network. Nelle ultime ore è diventato virale un nuovo video, in cui si può vedere il momento esatto in cui la terra trema e una porzione di parete rocciosa si stacca, franando sulla strada mentre transitano alcune automobili.

Il video e il rumore registrato sono impressionanti:

2024年4月3日-臺灣地震的4個新視頻。似乎所有視頻都是在落石(山體滑坡)下拍攝的。

April 3, 2024 – 4 new videos from the earthquake in Taiwan. It appears that all videos were taken under falling rocks (landslide) pic.twitter.com/oAjyaOsJz3

