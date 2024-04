Meteo BARI prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Il meteo per Venerdì prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno i 21.4°C verso le 11:00. Nel tardo pomeriggio inizierà un leggero calo delle temperature, mentre verso sera il cielo resterà sereno con una temperatura di 16.9°C alle 23:00. L’umidità diminuirà gradualmente durante il giorno, partendo dal 69% a mezzanotte fino al 64% verso sera. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 2 km/h e 19 km/h provenendo principalmente dall’Ovest.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Per Sabato si prevede un’intera giornata di sereno con temperature in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Il cielo resterà sereno durante le prime ore del mattino, con temperature che raggiungeranno i 22.5°C verso le 10:00. Nel corso della giornata, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50%. Il vento soffierà principalmente da Ovest e Nord-Ovest con una velocità compresa tra 1 km/h e 19 km/h, garantendo una piacevole brezza durante la giornata.

Domenica, 14 Aprile 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da temperature intorno ai 17.5°C, con un lieve aumento durante la mattinata fino a raggiungere i 23.5°C verso le 10:00. Nel corso della giornata, le temperature si manterranno sui 23°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 46%. Il vento soffierà principalmente da Ovest e Nord-Ovest con una velocità compresa tra 6 km/h e 17 km/h, garantendo condizioni meteo stabili e piacevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Bari indicano condizioni di cielo sereno e temperature in aumento, con venti leggeri e un’umidità in diminuzione. Sembra essere il momento ideale per godersi il bel tempo e trascorrere del tempo all’aperto.