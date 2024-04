Meteo Bergamo, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Il tempo a Bergamo inizierà con cieli sereni nella prima parte della giornata, con temperature in aumento e umidità che si attesterà intorno all’80%. Il vento soffierà leggero da nord-est con una velocità media di 3 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno piacevoli, ma leggermente in diminuzione. La direzione del vento sarà prevalentemente verso sud-ovest con una velocità di 7 km/h. In serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con una lieve diminuzione delle temperature e vento che soffierà da nord con una velocità di 2 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 13 gradi, con un’umidità del 90%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 2 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione delle nuvole e delle temperature, con vento che si sposterà verso sud con una velocità di 5 km/h. Nel pomeriggio, il tempo si presenterà poco nuvoloso con un’umidità che scenderà al 62% e vento che soffierà da sud-ovest con una velocità di 6 km/h. In serata, il cielo rimarrà poco nuvoloso con un graduale aumento dell’umidità e vento che soffierà da nord con una velocità di 2 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024:

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 14 gradi, con un’umidità del 89%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 2 km/h. Durante la mattina, il cielo si presenterà in parte coperto con un aumento dell’umidità e vento che ruoterà verso sud-ovest con una velocità di 3 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con un aumento delle nuvole e delle temperature, e vento che soffierà da sud-ovest con una velocità di 7 km/h. In serata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che raggiungerà il 81% e vento che soffierà da nord-ovest con una velocità di 7 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Bergamo si preannunciano all’insegna del bel tempo, con un leggero aumento delle temperature e un graduale aumento dell’umidità. Il vento sarà per lo più leggero e proveniente da diverse direzioni. Sia sabato che domenica, è previsto un cielo poco nuvoloso con un aumento delle nuvole nel corso della giornata, ma senza precipitazioni.