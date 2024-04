Meteo Campobasso prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e serene a Campobasso. In particolare, dalle prime ore del mattino fino al tramonto, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza alcuna presenza di precipitazioni. Le temperature aumenteranno gradualmente durante la mattinata, raggiungendo il picco di 20.1°C intorno alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio e nella serata. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre i venti soffieranno con una velocità media compresa tra 4 e 13 km/h, prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Anche sabato le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai 21.5°C nelle ore centrali del giorno. L’umidità diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 45-50%. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 4 e 11 km/h, prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali. Non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata, garantendo condizioni ideali per svolgere attività all’aperto.

Domenica, 14 Aprile 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un’ulteriore stabilità meteorologica, con cielo sereno e temperature in aumento. Le temperature massime raggiungeranno i 24.1°C intorno alle 13:00, garantendo una giornata piacevole e primaverile. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, mentre i venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h, provenienti principalmente da direzioni sud-orientali. Non sono previste precipitazioni significative, consentendo un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli.