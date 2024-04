Meteo Catania prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il meteo per venerdì prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 14-15°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a superare i 20°C verso le ore 9. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà sereno con temperature massime intorno ai 23-24°C. Durante la sera e la notte, il cielo sarà sempre sereno e le temperature si manterranno intorno ai 15°C. Il vento soffierà da est-nordest con intensità variabile tra i 2 e i 27 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 40-50% per gran parte della giornata.

Sabato, 13 Aprile 2024

Per sabato è previsto un cielo completamente sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori minimi intorno ai 14°C durante la notte e massime attorno ai 25-26°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con intensità tra i 0 e i 21 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35-45% durante tutto il giorno, garantendo condizioni atmosferiche piacevoli per svolgere attività all’aperto.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di domenica inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 16-17°C. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, regalando un’atmosfera serena e temperature in rialzo fino a superare i 25°C nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno, con temperature massime intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con intensità tra i 3 e i 15 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 30-40% per gran parte della giornata.

Con queste previsioni, il weekend si prospetta all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, ideali per godersi la primavera in città. Buon weekend a tutti!