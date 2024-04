Meteo Catanzaro prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Meteo Catanzaro prossimi giorni 12 Aprile – 14 Aprile: condizioni meteo stabili con cielo sereno

Per Venerdì 12 Aprile, il cielo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del mattino, con una temperatura di 12.8°C e un’umidità dell’83%. Le nubi sparse si manterranno fino alle prime ore del pomeriggio, quando il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 22.1°C intorno alle 11:00, mentre il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità di 6 km/h. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, attestandosi intorno al 56% durante le ore pomeridiane.

Per Sabato 13 Aprile, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra 13.8°C e 23.8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 51-67% durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che potrà raggiungere i 7 km/h. L’assenza di precipitazioni e la presenza di cielo sereno garantiranno condizioni ottimali per le attività all’aperto.

Infine, per Domenica 14 Aprile, il cielo rimarrà sereno per gran parte della giornata, con alcune nubi sparse che potranno formarsi durante la sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 52-74%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità che potrà raggiungere i 10 km/h. Le ore serali vedranno un aumento dell’umidità e la comparsa di nubi sparse.