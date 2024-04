Meteo Foggia prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il tempo per Venerdì a Foggia si presenterà generalmente stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, con temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C e un’umidità che oscillerà intorno al 75-78%. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà ulteriormente, portando a condizioni di sereno con temperature in costante aumento, che raggiungeranno i 23-24°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, il sereno continuerà a dominare, con temperature massime di 23-24°C e un’umidità che si manterrà intorno al 42-44%. La serata sarà caratterizzata da condizioni simili, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 15°C e un’umidità che aumenterà leggermente. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 16-23 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche per Sabato, le condizioni meteorologiche a Foggia saranno caratterizzate da tempo stabile e prevalentemente sereno. La giornata inizierà con cieli sgombri da nuvole, temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità che si manterrà intorno al 75-78%. Nel corso della mattinata, il sereno prevarrà, portando le temperature a salire fino a 25-26°C. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 35-37%. Anche la serata sarà caratterizzata da condizioni di sereno, con temperature in calo fino a circa 15-16°C e un’umidità che aumenterà leggermente. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità media di 11-23 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica vedrà il mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica a Foggia. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità che si manterrà intorno al 70-76%. Verso metà mattina, le condizioni rimarranno stabili, ma le temperature inizieranno a salire fino a raggiungere i 25-26°C nel primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio, il sereno continuerà a dominare, con temperature massime intorno ai 28-29°C e un’umidità che scenderà fino al 24-28%. Anche la serata si presenterà serena, con temperature in calo fino a circa 14-15°C e un’umidità che aumenterà leggermente. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità media di 4-13 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Foggia si preannuncia all’insegna della stabilità e del sereno, con temperature gradevoli e venti moderati. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi appieno le attività all’aria aperta. Buon fine settimana a tutti!