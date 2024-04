Meteo Genova prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

La giornata di Venerdì a Genova sarà caratterizzata da un cielo sereno per la maggior parte del giorno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori tra i 10.2°C e i 23.5°C. L’umidità sarà più alta nelle prime ore del mattino, attorno all’87%, per poi diminuire gradualmente durante la giornata. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 3 km/h e 7 km/h provenendo prevalentemente da sud-ovest e nord. Non sono previste precipitazioni significative.

Sabato, 13 Aprile 2024

Il Sabato a Genova si presenterà con un cielo inizialmente poco nuvoloso, per poi coprirsi gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 12.1°C e i 25.0°C. L’umidità sarà moderata, con valori tra il 65% e l’88%. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con una velocità media che varierà tra 0 km/h e 4 km/h. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse e un aumento della velocità del vento, che si sposterà verso nord-est. Non sono previste precipitazioni significative.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un inizio con cielo poco nuvoloso, seguito da un graduale aumento delle nubi e una progressiva copertura del cielo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 11.4°C e i 27.5°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 41% e il 59%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media che aumenterà nel corso della giornata, arrivando fino a 24 km/h. Nel pomeriggio sono previste nubi sparse e copertura del cielo. Non sono previste precipitazioni significative.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche a Genova nei prossimi giorni, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e di prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.