Meteo L’Aquila prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

La giornata di venerdì si preannuncia stabile e senza precipitazioni. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperature in aumento, che raggiungeranno i 20.3°C intorno a mezzogiorno. Il vento soffierà da est a una velocità tra i 7 e 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 52% e il 58%. Nel pomeriggio e verso sera le condizioni rimarranno stabili, con un calo delle temperature fino a 9.1°C intorno a mezzanotte, accompagnato sempre da venti leggeri e umidità prossima al 95%.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche sabato il tempo sarà sereno, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto costanti durante la giornata, con valori massimi intorno ai 21°C. Il vento soffierà da est a una velocità tra i 8 e 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. Anche in questo caso, non ci saranno variazioni significative rispetto alla giornata precedente. Le temperature caleranno leggermente di notte, arrivando a 9.9°C intorno alle 23:00, accompagnate da venti leggeri e umidità prossima al 90%.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche domenica si prospetta una giornata stabile e senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi di 24.7°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra est e nord-est e una velocità tra i 6 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%. Verso sera avremo un calo delle temperature fino a 12.3°C intorno alle 23:00, accompagnato da venti leggeri e umidità intorno all’87%.

Il meteo per i prossimi giorni si preannuncia quindi stabile, con cieli sereni e temperature in aumento, senza precipitazioni e con venti leggeri. È consigliabile comunque monitorare costantemente le previsioni meteo, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni.