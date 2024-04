Meteo Latina prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Le previsioni meteo per Venerdì indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 11-12°C e umidità vicino al 90%. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno con temperature in lento aumento fino a raggiungere i 22-23°C nelle ore centrali, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest con velocità di 9-11 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 21-23°C e vento leggero proveniente da ovest-sud-ovest con velocità di 12-13 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, con temperature in lieve calo fino a raggiungere i 13-14°C, e vento proveniente da nord-ovest con velocità di 3-4 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Per Sabato le previsioni indicano un cielo sereno per l’intera giornata con temperature che varieranno tra 14°C e 24°C. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 14-15°C e umidità del 85-88%, con un leggero vento proveniente da nord-ovest. Nel corso della giornata le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 23-24°C nelle ore centrali, accompagnate da una brezza proveniente da sud-sud-ovest con velocità di 8-9 km/h. Nel pomeriggio e sera le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con leggera diminuzione dell’umidità e vento debole proveniente da ovest-nord-ovest con velocità di 5-7 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve aumento. La mattina inizierà con cielo sereno, temperature tra 13-14°C e umidità intorno al 90%. Nel corso della giornata le temperature saliranno fino a raggiungere i 24-25°C nelle ore centrali, accompagnate da una brezza proveniente da sud-sud-ovest con velocità di 6-7 km/h. Nel pomeriggio e sera le temperature si manterranno intorno ai 21-23°C, con leggera diminuzione dell’umidità e vento debole proveniente da ovest-nord-ovest con velocità di 5-6 km/h.

Le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Latina mostrano una tendenza al bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili, con un lieve aumento delle temperature nei giorni successivi. Buon weekend a tutti!