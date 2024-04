Meteo Livorno prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

La giornata di Venerdì a Livorno si prospetta assolutamente serena, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature inizieranno intorno agli 11°C durante le prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 24-25°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 60-70% durante la giornata, mentre il vento soffierà leggero provenendo da direzioni principalmente occidentali e nord-occidentali con velocità variabili dai 2 ai 5 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche Sabato sarà caratterizzato da condizioni meteo favorevoli, con una leggera presenza di nubi sparse durante la mattina. Non sono previste precipitazioni, e le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 10 e i 26°C. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 70-80% durante gran parte della giornata. Il vento sarà principalmente orientato verso nord-ovest, con una velocità compresa tra i 3 e gli 8 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica si presenterà ancora una volta con un cielo completamente sereno e senza precipitazioni. Le temperature si manterranno piuttosto costanti rispetto al giorno precedente, con valori che varieranno tra i 12 e i 25°C. L’umidità sarà leggermente più elevata durante le prime ore del mattino, per poi ridursi fino al 60-70% nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da ovest e ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra i 3 e gli 11 km/h.

In conclusione, il prossimo fine settimana a Livorno si prospetta con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà generalmente leggero. Si consiglia di approfittare di queste condizioni per godere di piacevoli attività all’aperto.