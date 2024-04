Meteo Messina prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il tempo a Messina venerdì sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa nel corso della notte, con temperature intorno ai 16-17 gradi e umidità che si attesterà intorno al 70-73%. Le prime ore del mattino vedranno una diminuzione delle nuvole, fino a un cielo sereno con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23 gradi nel primo pomeriggio, mantenendo un’umidità attorno al 46-47%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 19 gradi e un aumento della brezza proveniente da nord-est, con velocità intorno ai 3-6 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 18 gradi nelle prime ore del mattino, con un’umidità attorno al 52%. Durante la giornata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 25 gradi nel primo pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 39-40%. La brezza sarà leggera e proveniente da nord-est nelle prime ore del mattino, per poi girare a ovest-sud-ovest nel pomeriggio con una velocità intorno ai 6-10 km/h. In serata, il cielo rimarrà sereno, con temperature intorno ai 18-19 gradi e una brezza leggera proveniente da nord-est.

Domenica, 14 Aprile 2024

Domenica il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse che potrebbero comparire nel corso della mattinata. Le temperature inizieranno intorno ai 18-19 gradi con un’umidità attorno al 41-44%. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 24 gradi nel primo pomeriggio, mantenendo un’umidità intorno al 42-46%. La brezza sarà leggera proveniente da nord-est nelle prime ore del mattino, girando a ovest-sud-ovest nel pomeriggio con una velocità intorno ai 5-7 km/h. In serata, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 21-22 gradi e una leggera brezza proveniente da nord-est.