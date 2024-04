Meteo Milano prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Meteo Milano prossimi giorni 12 Aprile – 14 Aprile:

Le previsioni meteo per Milano per Venerdì, 12 Aprile 2024, indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori attesi intorno ai 10-12°C durante la notte e i primi risvegli del mattino, per poi gradualmente aumentare fino a raggiungere i 23-24°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà elevata durante le prime ore del giorno, attorno al 90-95%, per poi diminuire fino al 55-60% nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord, con una velocità media compresa tra i 3 e gli 7 km/h.

Per Sabato, 13 Aprile 2024, è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno più fresche rispetto al giorno precedente, con valori intorno ai 10-12°C durante la notte e i primi risvegli del mattino, per poi aumentare fino a raggiungere i 24-25°C nel corso del pomeriggio. L’umidità sarà più elevata durante le prime ore del giorno, attorno al 97-99%, per poi diminuire fino al 57-62% nel corso del pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da nord, con una velocità media compresa tra 1 e 4 km/h.

Infine, per Domenica, 14 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare rispetto alla giornata precedente, con un cielo prevalentemente poco nuvoloso. Le temperature si manterranno in aumento, con valori attesi intorno ai 12-13°C durante la notte e i primi risvegli del mattino, per poi aumentare fino a raggiungere i 26-27°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità sarà più elevata durante le prime ore del giorno, attorno al 98-99%, per poi diminuire fino al 50-55% nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest, con una velocità media compresa tra 2 e 8 km/h.