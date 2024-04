Meteo Modena prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Le previsioni meteo per venerdì a Modena indicano un giorno prevalentemente soleggiato. Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli sereni con temperature variabili tra i 11.4 e i 10.6 gradi e un’umidità intorno al 93%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 6-7 km/h. Man mano che il giorno avanza, le temperature aumenteranno, raggiungendo un massimo di 23.9 gradi intorno alle 14:00, con una diminuzione dell’umidità al 51%. Il vento cambierà direzione verso est-nordest mantenendo una velocità costante tra i 4 e i 5 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le temperature diminuiranno gradualmente fino a raggiungere 14.1 gradi intorno alle 23:00 con un aumento dell’umidità al 88% e cieli poco nuvolosi.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Per sabato, le condizioni meteo a Modena mostrano un inizio di giornata con cieli sereni e temperature che varieranno tra 13.2 e 11 gradi con un’umidità del 91% alle prime ore, accompagnate da venti da ovest-sudovest. Durante la mattina e il primo pomeriggio, le nuvole sparse avvolgeranno il cielo, mantenendo le temperature comprese tra 12.8 e 25.6 gradi, con un’umidità tra il 47% e il 97%. Il vento soffierà da ovest-nordovest a est-sudest con una velocità media tra 1 e 7 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, i cieli resteranno poco nuvolosi con temperature comprese tra i 14.6 e i 17.7 gradi e un’umidità tra l’84% e il 90%, accompagnate da venti da sud-sudovest a ovest-sudovest.

Domenica, 14 Aprile 2024:

La giornata di domenica a Modena si preannuncia stabile con un cielo prevalentemente sereno. Durante la notte e le prime ore della mattina avremo cieli poco nuvolosi, temperature tra 13.6 e 11.6 gradi e un’umidità intorno al 98%. Il vento soffierà da ovest a sudovest con una velocità media di 5-6 km/h. Durante la giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il picco di 27.4 gradi intorno alle 14:00, con un’umidità del 44%. Il vento cambierà direzione verso sud-sudest mantenendo una velocità costante tra i 1 e i 3 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le temperature diminuiranno leggermente, attestandosi attorno ai 14.6 gradi intorno alle 23:00 con un’umidità del 93% e cieli sereni.

Queste previsioni meteo sono utili per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattare la propria giornata in base alle condizioni climatiche previste. Ricordiamo sempre di consultare fonti aggiornate per eventuali variazioni delle previsioni.