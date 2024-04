Meteo Palermo prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano precipitazioni nelle prime ore del giorno a Palermo. Dalle 00:00 alle 05:00 ci sarà una leggera pioggia seguita da nubi sparse fino alle 08:00. Successivamente, il cielo si schiarirà gradualmente, portando a condizioni di sereno per il resto della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12.3°C e i 21.7°C, con un’umidità che diminuirà costantemente fino al 60% nel pomeriggio. Il vento soffierà a velocità moderata, con direzione prevalente nord-ovest.

Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cielo completamente sereno a Palermo. Le temperature aumenteranno gradualmente da 13.2°C a mezzanotte fino a 24.7°C nelle prime ore del pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 50%, e il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 2 e 13 km/h. In generale, condizioni meteo ideali per attività all’aperto e tempo libero.

Domenica, 14 Aprile 2024

Domenica, il meteo a Palermo sarà prevalentemente sereno, con qualche intervallo di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 15.9°C e i 25.6°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità variabile tra 1 e 11 km/h. Queste condizioni atmosferiche offriranno un’ottima opportunità per godersi una giornata all’aperto.

Con queste previsioni meteo dettagliate, i cittadini di Palermo possono pianificare le loro attività all’aperto con maggiore consapevolezza e prepararsi adeguatamente per le variazioni di temperatura e umidità durante il fine settimana.