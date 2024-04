Meteo Potenza prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano un inizio di giornata poco nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 7-8 gradi Celsius. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 20 gradi Celsius nel primo pomeriggio. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature che si manterranno intorno ai 12 gradi Celsius. Inoltre, l’umidità si manterrà intorno al 50% con venti leggeri provenienti prevalentemente da nord-nordovest con velocità comprese tra i 5 e i 15 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche per Sabato le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili, con ampie schiarite e cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature all’alba si aggireranno intorno ai 9 gradi per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 22 gradi Celsius nel primo pomeriggio. La notte sarà caratterizzata da un lieve calo delle temperature che si manterranno intorno ai 12 gradi Celsius. L’umidità si manterrà attorno al 40-45% con venti deboli provenienti da nord-nordovest con velocità comprese tra 5 e 10 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno per l’intera durata. Le temperature all’alba saranno intorno ai 12 gradi per poi salire gradualmente fino a toccare i 25 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno piacevoli intorno ai 13 gradi Celsius. L’umidità si attesterà intorno al 30-35% con venti leggeri provenienti da diverse direzioni, con prevalenza da est-nordest con velocità tra 1 e 5 km/h.

In sintesi, il weekend a Potenza si prospetta con condizioni meteorologiche molto stabili e con un cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. È da tenere comunque conto che queste previsioni potrebbero subire lievi variazioni, quindi è sempre consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.