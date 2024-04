Meteo Ravenna prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Le previsioni meteo per venerdì a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da cieli sereni per la maggior parte del tempo. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori compresi tra i 14.4°C e i 19.3°C. L’umidità sarà costantemente intorno al 70-80%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità media di 5-13 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche sabato il cielo su Ravenna si presenterà in gran parte sereno, con temperature che oscilleranno tra i 14.1°C e i 20.4°C. L’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata, attestandosi attorno al 70-90%. Il vento sarà prevalentemente da ovest-nord-ovest, con una velocità media di 4-7 km/h. Nel corso della mattinata, alcune nubi sparse potrebbero comparire, ma senza alcuna precipitazione prevista.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo principalmente sereno, con la presenza di alcune nubi sparse solo durante la notte. Le temperature si manterranno stabili tra i 13.6°C e i 19.4°C. L’umidità sarà più elevata durante le prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest, con una velocità media di 4-14 km/h. Non sono previste precipitazioni, con condizioni di tempo stabile e piacevole.

Con queste previsioni, sembra che il weekend a Ravenna sarà all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Sembra l’occasione perfetta per godersi passeggiate all’aria aperta e momenti di relax all’aperto.