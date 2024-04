Meteo Reggio Calabria, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024:

Il tempo a Reggio Calabria per Venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una minima di 16°C e una massima di 22.3°C. L’umidità oscillerà tra il 48% e il 74%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 1 e 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Sabato, 13 Aprile 2024:

Sabato il cielo sopra Reggio Calabria si presenterà senza nuvole. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori minimi intorno ai 16.5°C e massimi di 24.6°C. L’umidità sarà compresa tra il 39% e il 65%, mentre i venti avranno una velocità tra 1 e 10 km/h, provenienti prevalentemente da direzioni nord-orientali, occidentali e sud-occidentali.

Domenica, 14 Aprile 2024:

Domenica il meteo a Reggio Calabria sarà caratterizzato da un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno stabili, con valori minimi di 17.3°C e massimi di 24.5°C. L’umidità si attesterà tra il 37% e il 62%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 0 e 5 km/h, con direzioni prevalenti da sud-ovest a nord-est.

In generale, per i prossimi tre giorni, possiamo aspettarci condizioni meteorologiche piacevoli e stabili a Reggio Calabria, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. È consigliabile comunque prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, in particolar modo per quanto riguarda i venti, che potrebbero variare di intensità e direzione nelle diverse ore della giornata.