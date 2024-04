Meteo Reggio Emilia prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Meteo per Venerdì, 12 Aprile 2024

Per venerdì ci attende una giornata all’insegna del sereno, con temperature inizialmente intorno ai 10-12 gradi nelle prime ore del mattino, per poi gradualmente salire e raggiungere i 23-24 gradi nelle ore centrali. L’umidità si manterrà al di sopra del 50% per gran parte della giornata, mentre i venti soffieranno deboli da ovest e nord-ovest con velocità comprese tra i 2 e i 4 km/h.

Meteo per Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato vedrà un’inversione delle condizioni meteo, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e temperature intorno ai 10-12 gradi. Nel corso della giornata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite e temperature in crescita fino a toccare i 26 gradi. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%, mentre i venti soffieranno principalmente da ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 1 e 4 km/h.

Meteo per Domenica, 14 Aprile 2024

Domenica si preannuncia come una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature che si attesteranno intorno ai 12-13 gradi nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 26-27 gradi nelle ore centrali. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%, mentre i venti soffieranno deboli da ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 2 e 7 km/h.

In conclusione, il weekend si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e poche variazioni sul fronte dell’umidità e dei venti. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della primavera.