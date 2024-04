Meteo Rimini prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Per quanto riguarda le previsioni meteo, venerdì si preannuncia una giornata all’insegna del sereno a Rimini. Non sono previste precipitazioni lungo l’arco della giornata, con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Infatti, al mattino avremo 13°C con un’umidità dell’85%, mentre nel pomeriggio raggiungeremo i 23°C con un’umidità del 52%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 4 e i 12 km/h provenendo prevalentemente da ovest e nord-ovest.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche sabato si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo con cielo sereno e temperature gradevoli. Al mattino avremo 13°C con un’umidità dell’88%, mentre nel pomeriggio raggiungeremo i 25°C con un’umidità del 52%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest e sud-ovest con una velocità compresa tra i 6 e gli 8 km/h. Nella seconda parte della giornata sono previste nubi sparse e una leggera aumentata dell’umidità.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di domenica si preannuncia ancora piacevole, con cielo sereno e temperature in aumento. Al mattino avremo 11.9°C con un’umidità del 94%, mentre nel pomeriggio raggiungeremo i 25.5°C con un’umidità del 49%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da sud-ovest e est con una velocità compresa tra i 3 e gli 12 km/h. Nella seconda parte della giornata le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e una leggera diminuzione dell’umidità.

In sintesi, per il prossimo fine settimana a Rimini ci attendono giornate caratterizzate da sereno e temperature in aumento, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi la primavera che è ormai in pieno vigore.