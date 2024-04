Meteo Roma prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il tempo per Venerdì si preannuncia stabile e asciutto per gran parte della giornata. Al mattino, avremo cieli sereni con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio rimarranno condizioni di sereno con temperature gradevoli. Nel corso della sera e della notte, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Le temperature oscilleranno tra i 12.2°C e i 25.9°C, con un’umidità variabile tra il 46% e il 90%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 3 km/h e i 13 km/h, prevalentemente proveniente da direzione Nord-Nord-Ovest e Ovest-Sud-Ovest.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche per Sabato, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature saranno in lieve aumento durante la mattinata, per poi stabilizzarsi nel corso del pomeriggio. Al tramonto, avremo ancora condizioni di sereno, con temperature gradevoli. Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Le temperature oscilleranno tra i 12.5°C e i 26.0°C, con un’umidità variabile tra il 51% e l’89%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 0 km/h e i 13 km/h, prevalentemente proveniente da direzione Nord-Nord-Est e Sud-Ovest.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica si prospetta all’insegna della stabilità, con cieli sereni per l’intero arco della giornata. Durante la mattinata avremo un lieve aumento delle temperature, mentre nel pomeriggio queste si manterranno costanti. Al calar della sera, avremo ancora condizioni di sereno, con temperature gradevoli. Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Le temperature oscilleranno tra i 13.6°C e i 27.5°C, con un’umidità variabile tra il 38% e il 96%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 0 km/h e i 9 km/h, prevalentemente proveniente da direzione Nord e Sud-Ovest.

In conclusione, il fine settimana si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti di lieve intensità. Sono previsti cieli sereni per l’intera durata dei giorni, rendendo queste giornate ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura. Buon fine settimana a tutti!