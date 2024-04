Meteo Sassari, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il meteo per Venerdì prevede una giornata prevalentemente serena con temperature che si manterranno piuttosto stabili. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 19.6°C intorno alle 11:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 10.3°C intorno alle 02:00. L’umidità sarà moderatamente alta al mattino, attorno al 66%, per poi aumentare leggermente nel pomeriggio, raggiungendo l’81% alle 18:00. Il vento soffierà da nord con una velocità media variabile tra i 6 e i 17 km/h.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche Sabato si prospetta una giornata di sereno senza precipitazioni. Le temperature saranno in lieve aumento, con un picco di 23.7°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 56-58% durante gran parte della giornata, mentre il vento soffierà da est e nord-est con una velocità media tra i 4 e i 21 km/h.

Domenica, 14 Aprile 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo simili ai giorni precedenti, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno stabili, con un massimo di 24.1°C verso mezzogiorno. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 71% alle 04:00 e il 53% alle 14:00. Il vento soffierà da est, nord-est e nord-ovest con una velocità media tra i 2 e i 9 km/h.

In sintesi, il prossimo fine settimana a Sassari sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.