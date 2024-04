Meteo Trieste prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il meteo di venerdì a Trieste si preannuncia stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un’iniziale minima di 11.6°C durante la notte che aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 24.4°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà costante tra il 46% e il 90%, mentre la velocità del vento sarà lieve, con punte massime di 15 km/h provenienti da est-nordest. In generale, condizioni ottimali per godersi una giornata all’aperto.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche sabato il tempo a Trieste si manterrà generalmente buono, con un cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori piacevoli, con un minimo di 11.1°C durante la notte e un massimo di 24.9°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 64% e il 92%, mentre il vento soffierà leggero da est-nordest al mattino per poi virare verso ovest-sudovest nel corso della giornata. Possibili nubi sparse in serata, ma senza fenomeni meteorologici significativi.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche domenica il meteo a Trieste si manterrà in generale stabile. Tuttavia, si prevedono nubi sparse e un cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 13.6°C e i 21.4°C. L’umidità varierà tra il 78% e il 98%, mentre il vento soffierà debolmente prevalente da sud-sudest. Non sono previste precipitazioni significative. Pertanto, il fine settimana si preannuncia piacevole e ideale per attività all’aperto.