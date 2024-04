Meteo Venezia prossimi giorni Venerdì 12 – Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il venerdì a Venezia ci sarà un cielo sereno per gran parte della giornata. La temperatura inizierà a 13.2 °C alla mezzanotte, con un’umidità dell’88%. Man mano che l’alba si avvicina, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 23.4 °C alle 14:00. Il vento soffierà leggero da nord-est, con una velocità media compresa tra 4 e 10 km/ora. La direzione del vento varierà da nord a sud-ovest nel corso della giornata. L’umidità diminuirà costantemente dal 88% iniziale al 52% alle 13:00.

Sabato, 13 Aprile 2024

Sabato a Venezia ci sarà un inizio di giornata con cielo sereno, ma progressivamente si avvicineranno delle nubi sparse e copertura nuvolosa. La temperatura si manterrà intorno ai 13.8 °C durante la notte e raggiungerà il picco di 25.3 °C alle 14:00. L’umidità rimarrà costantemente sopra il 50% per tutta la giornata. Il vento soffierà principalmente da direzioni nord-ovest e nord, con una velocità media variabile tra 3 e 7 km/ora. In serata, il cielo si libererà nuovamente, con un lieve aumento dell’umidità.

Domenica, 14 Aprile 2024

Domenica a Venezia sarà caratterizzata da una giornata stabile con cielo poco nuvoloso. La temperatura si manterrà intorno ai 14.4 °C durante la notte e raggiungerà i 23.1 °C a mezzogiorno. L’umidità varierà leggermente tra il 96% e l’81%. Il vento soffierà principalmente da direzioni nord-est e sud-est, con una velocità media compresa tra 1 e 15 km/ora. Non sono previste precipitazioni significative e il cielo si manterrà generalmente sereno.

In conclusione, il fine settimana a Venezia si prospetta con temperature gradevoli, un cielo prevalentemente sereno e un vento leggero da nord-est. L’umidità sarà costantemente presente, ma non ci saranno precipitazioni significative. Sia sabato che domenica si preannunciano ottime condizioni meteorologiche per godersi le bellezze di questa incantevole città.