Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile

Meteo Ancona prossimi giorni 12 Aprile, 13 Aprile, 14 Aprile: sereno e stabile

Le previsioni meteo per Ancona indicano un weekend all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Venerdì, 12 Aprile

La giornata di Venerdì si preannuncia con cieli sereni per gran parte del giorno. Le temperature partiranno da 13.9°C nella prima parte della notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 21.1°C verso mezzogiorno. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest con una velocità media di 12-18 km/h.

Sabato, 13 Aprile

Anche Sabato sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature comprese tra 12.8°C e 23.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-80%. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest con una velocità media di 6-13 km/h. Possibile aumento delle nubi in tarda mattinata e nel pomeriggio.

Domenica, 14 Aprile

La giornata di Domenica si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno. Le temperature oscilleranno tra 12.4°C e 26.5°C, con umidità compresa tra 37% e 88%. I venti soffieranno da ovest a sud-est con una velocità media compresa tra 3-13 km/h. Possibile aumento delle nubi in tarda mattinata e nel pomeriggio.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio.