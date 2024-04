Meteo Bari, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Aprile

Venerdì, 12 Aprile 2024

Il tempo a Bari venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo completamente sgombro da nubi con temperature in aumento fino a raggiungere i 21 gradi intorno alle ore 11. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature che oscilleranno intorno ai 21 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16.9 gradi. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 67% per gran parte della giornata.

Sabato, 13 Aprile 2024

Anche per sabato le previsioni meteo per Bari indicano una giornata all’insegna del sereno. Le temperature si manterranno stabili con un lieve aumento durante la mattinata, raggiungendo i 22.6 gradi intorno alle ore 10. Nel pomeriggio le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, mentre in serata si registrerà una graduale diminuzione fino a 16.5 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sudovest con una velocità media di 19 km/h durante la notte. L’umidità si manterrà costante intorno al 67% per gran parte della giornata.

Domenica, 14 Aprile 2024

Anche domenica le condizioni meteo saranno stabili, con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con un picco di 23.3 gradi intorno alle ore 10. Nel pomeriggio le temperature si manterranno intorno ai 21 gradi, mentre in serata si registrerà una leggera diminuzione fino a 18.1 gradi. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media di 15 km/h durante la notte. L’umidità si manterrà costante intorno al 58% per gran parte della giornata.

In conclusione, il fine settimana a Bari si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze del territorio.