Meteo Brescia, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Aprile

Sabato 13 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Sabato, 13 Aprile 2024 a Brescia indicano cieli prevalentemente poco nuvolosi con temperature in lieve aumento. La giornata inizierà con una leggera copertura nuvolosa al mattino, seguita da un cielo poco nuvoloso nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.6°C e i 25.3°C, con un’umidità che varierà tra il 55% e l’89%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-ovest con velocità comprese tra 0 km/h e 6 km/h.

Domenica 14 Aprile 2024

Anche per Domenica, 14 Aprile 2024 a Brescia è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature in lieve aumento. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che oscilleranno tra i 15.6°C e i 26°C. L’umidità si manterrà tra il 49% e l’83%, mentre il vento soffierà da ovest con velocità comprese tra 2 km/h e 13 km/h.

Lunedì 15 Aprile 2024

Per Lunedì, 15 Aprile 2024, il cielo sopra Brescia si presenterà inizialmente poco nuvoloso, per poi coprirsi nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e in serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa e la comparsa di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14.6°C e i 21.7°C, con un’umidità che varierà tra il 53% e l’87%. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest-nord-ovest con velocità comprese tra 1 km/h e 16 km/h.

In sintesi, il fine settimana a Brescia vedrà prevalere condizioni di bel tempo, con temperature in aumento e cieli principalmente sereni o poco nuvolosi. È consigliabile godersi le giornate all’aria aperta, approfittando delle condizioni climatiche favorevoli.